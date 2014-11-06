В Нижнем Новгороде пресечена деятельность нелегального покерного клуба

Организатор бизнеса арестован, крупье - отправлен под подписку о невыезде.

На территории Нижнего Новгорода российские правоохранительные органы пресекли деятельность нелегального покерного клуба. Соответствующее заявление сделали сотрудники прес-службы регионального управления МВД РФ. Специалисты уточнили, что заведение располагалось в одной из VIP-комнат в помещении кальянной по улице Большая Покровская. Во время обысков оперативники нашли и изъяли два покерных стола, несколько комплектов с игральными фишками, карты, черновые записи, банковские карты, 27 тысяч рублей и мобильные устройства.

На момент визита стражей правопорядка внутри находились 9 посетителей, а также 37-летний лидер криминального бизнеса и 36-летний местный житель, исполнявший роль крупье. пресс-служба МВД РФ по региону

По предварительным сведениям, организатор криминального бизнеса арендовал помещение у собственников кальянной, не подозревавших о его противоправной деятельности. Ведется уголовное дело по части 2 статьи 171.2 УК РФ. Бизнесмен отправлен под стражу, а крупье находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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Фото и видео: МВД Медиа