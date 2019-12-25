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"Денис" испортит воскресенье жителям Петербурга
Сегодня, 10:02
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Arinablinova

"Денис" испортит воскресенье жителям Петербурга

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Мегациклон принесет в город мокрый снег и штормовой ветер.

В воскресенье, 16 февраля, стало известно, что погоду в городе на Неве испортит западный мегациклон "Денис". Этой новостью на своей странице в Facebook поделился Михаил Леус, ведущий специалист центра "Фобос".

Благодаря циклону, в течение дня можно будет наблюдать облачную погоду и сильный ветер, порывы которого могут достигать 23 метров в секунду. Также жителей и гостей города ждет мокрый снег, переходящий в дожди.

Температура воздуха же не поддастся "негативному влиянию", столбик термометра по прежнему будет находиться между отметками от +3 до +5 градусов. 

Атмосферное давление опустится ниже нормы и будет составлять 752 мм рт. ст.

Ранее мы писали, что в Гидрометцентре рассказали о погоде в марте.

Фото: pexels

Теги: михаил леус, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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