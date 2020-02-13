Месяц будет относительно теплым и сухим.

В Гидрометцентре рассказали о погоде в марте в России. Об этом сообщили синоптики в интервью "Российской газете". Теплее обычного будет на востоке и юге Коми, Кировской области, Башкирии, Перми.Погода порадует также жителей Сибири и Урала.

Климатическая норма достигнет Чукотки, Камчатки, Сахалина, Хабаровского края, Приморья. На остальной территории ДВ температура будет теплее примерно на один градус. В Москве в марте ожидается норма и чуть выше нормальных показателей. Жители столицы увидят показатели до минус пяти в ночное время и до плюс шести в дневное.

На Северо-Западе страны могут начаться морозы до минус 15 градусов по Цельсию. На юге России по ночам ожидаются заморозки до минус пяти градусов. Такая погода ждет в Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях. В Краснодарском крае и Северном Кавказе возможно потепление в марте до плюс 20 градусов.

Ранее Piter.tv писал о том, что синоптик пообещала "весеннюю капель" в Москве в выходные.

