Синоптик пообещала "весеннюю капель" в Москве в выходные

В течение этой недели в Москве будет облачно, пройдёт небольшой снег.

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала о погоде в столице в ближайшие дни. Об этом сообщила "КП".

В течение этой недели в Москве будет облачно, пройдёт небольшой снег. Ночью 12 февраля столбик термометра будет показывать около нуля градусов, днём – до +2 градусов. К концу рабочей недели эта погода мало изменится.

Скорее всего, 15 февраля мы вновь услышим уже весеннюю капель, – отметила Позднякова

Синоптик добавила, что местами возможна гололедица, образование сосулек.

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