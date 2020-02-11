Синоптик пообещала "весеннюю капель" в Москве в выходные

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала о погоде в столице в ближайшие дни. Об этом сообщила "КП".
В течение этой недели в Москве будет облачно, пройдёт небольшой снег. Ночью 12 февраля столбик термометра будет показывать около нуля градусов, днём – до +2 градусов. К концу рабочей недели эта погода мало изменится.
Скорее всего, 15 февраля мы вновь услышим уже весеннюю капель,
– отметила Позднякова
Синоптик добавила, что местами возможна гололедица, образование сосулек.
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