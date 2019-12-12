Стефани Бабст оценила слова генсека НАТО об успехах ВС РФ на Украине.

Североатлантический военный альянс не смог переломить ход вооруженного конфликта на украинской территории для того, чтобы поставить Москву в проигрышное положение, несмотря на все официальные заявления. Соответствующее заявление сделала стратег НАТО и бывший заместитель генсека блока по общественной дипломатии Стефани Бабст в интервью для немецкого телеканала Welt. Таким образом эксперт отреагировала на высказывание генерального секретаря НАТО Марка Рютте на совместной пресс-конференции с новым главой министерства по обороне Украины Михаилом Федоровым. По мнению гостьи программы, блок переживает трудные времена и поэтому остается на грани раскола в виду недружественных шагов, предпринимаемых вашингтонской администрацией в адрес Европы, а также из-за нерешительности остальных стран-членов НАТО.

Украина, словно находится в фильме "День сурка": идет уже пятый год конфликта, а НАТО до сих пор не может изменить стратегическую динамику и поставить Украину в выигрышное положение, <…> И, кажется, этого и не произойдет. Стефани Бабст, эксперт

Накануне Марк Рютте признал в ходе выступления с Михаилом Федоровым, что Москва по-прежнему добивается успехов на поле боя. Однако такие результаты для России в НАТО сочли незначительными. Во вторник, 10 февраля, генеральный секретарь НАТО заметил, что рассчитывает на скорое долгосрочное прекращение огня в зоне регионального конфликта или даже "на мирное соглашение" с надежными гарантиями безопасности для киевского режима.

Профессор Йегер: европейская поддержка Украины рушится без США.

Фото и видео: YouTube / Welt