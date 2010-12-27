"Дальпитерстрой" погасил долг перед ГУП "ТЭК СПб"

Ранее появилась информация, что на имущество застройщика наложили арест.

Компания ООО "СК Дальпитерстрой" погасила задолженность перед ГУП "ТЭК СПб". Об этом сообщила пресс-служба застройщика.

"Долг ГУП ТЭКу уже погашен в 12.00 сегодня, 3 октября. У СК "Дальпитерстрой" нет сведений, подтвержденных документами, по аресту имущества", - заявили представители компании.

Ранее в ГУП "ТЭК СПб" сообщили, что судебные приставы арестовали имущество "Дальпитерстроя" за долги. Отмечалось, что компания не платила за теплоэнергию с марта 2016 года. За это время вырос внушительный долг в размере 10 млн рублей. Штрафные санкции за просрочку оплаты составили 2,7 млн рублей.

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