Имущество "Дальпитерстроя" арестовали за долги

Застройщик не платил за теплоэнергию с марта 2016 года.

Судебные приставы арестовали имущество одной из крупнейших строительных компаний Петербурга и Ленобласти "Дальпитерстрой". Об этом сообщает пресс-служба ГУП "ТЭК СПб".

Известно, что застройщик не платил за теплоэнергию с марта 2016 года. За это время накапал внушительный долг в размере 10 млн рублей. Штрафные санкции за просрочку оплаты составили 2,7 млн рублей. Компания ГУП "ТЭК СПб" обратилась в суд.

Приставы арестовали нежилые помещения "Дальпитерстроя" в Петербурге общей площадью 1,3 тысячи квадратных метров и стоимостью 158 млн рублей. Если застройщик не заплатит по счетам, то арестованное имущество продадут.

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