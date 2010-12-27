В Петербурге по цыганским обычаям похитили молодую девушку

Потерпевшую затолкали в белую KIA Rio и увезли в неизвестном направлении.

Вечером 2 октября в полицию Петербурга обратилась 37-летняя местная жительница и заявила о похищении младшей сестры. Об этом пишет "Фонтанка".

Инцидент произошел возле дома №8 по улице Корнея Чуковского. Женщина рассказала, что ее 27-летнюю сестру затащили в белую машину марки KIA Rio и увезли в неизвестном направлении. Заявительница смогла назвать имя похитителя и номер иномарки. Она отметила, что молодую девушку похитили по цыганским обычаям.

Отследив местонахождение автомобиля, наряд ГИБДД остановил его и задержал подозреваемого. За рулем оказался действительно тот человек, которого назвала петербурженка. Его доставили в 66-й отдел полиции для выяснения обстоятельств.

Отметим, что даже в 21-м веке у некоторых народов существует обычай воровства невесты. Как правило, будущих жен крадут из-за отсутствия согласия родителей невесты на брак или нехватки денег на калым.

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Фото: Piter.TV