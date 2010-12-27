В Ленобласти неизвестный с ножом похитил шестиклассницу

Злоумышленник успел увезти ребенка в лес.

В Ленобласти задержали 20-летнего безработного жителя Иркутской области за похищение 12-летней девочки, ученицы 6 класса. Об этом пишет 78.ru.

Инцидент произошел 30 сентября у дома №4 на Молодежной улице в Луге. В полицию обратилась 29-летняя женщина и заявила о похищении дочери. Она рассказала, что около 9 часов утра на девочку напал неизвестный с ножом и утащил ребенка в неизвестном направлении.

Злоумышленника удалось задержать около 13 часов в лесу в 400 м от дома №151 на улице Дмитриева. Полицейские изъяли нож. Ребенка вернули матери.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

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Фото: Piter.TV