В кустах на Дачном проспекте задержали мигранта-насильника

Местных жителей напугала стрельба.

Рано утром 1 октября петербуржцы заметили полицейских во дворе дома на Дачном проспекте. Местные жители сообщили, что стражи порядка искали в кустах двух насильников. В сети появилась фотография с места происшествия.

Петербуржцы рассказали, что слышали стрельбу. Одного из насильников удалось задержать, второго продолжает искать полиция.

Задержанным оказался 27-летний уроженец Узбекистана. Его и его сообщника подозревают в изнасиловании 25-летней девушки. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера".

Ранее мы писали, что в Петербурге трое мужчин похитили и изнасиловали приезжую из Казахстана.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб