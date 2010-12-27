В Петербурге трое мужчин похитили и изнасиловали приезжую из Казахстана

Злоумышленники требовали от женщины миллион рублей.

В Приморском районе сначала похитили, а потом изнасиловали приезжую из Средней Азии. От нее требовали один миллион рублей. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

По предварительным данным, вечером 16 сентября в полицию обратилась 38-летняя уроженка Казахстана. Она рассказала, что в два часа ночи в ее квартиру на Гражданском проспекте пришли трое неизвестных мужчин. Они требовали от женщины миллион рублей и били при этом рукояткой ножа по голове. Затем пострадавшую увезли в неизвестном направлении и изнасиловали.

В автомобиле, припаркованном на Балканской площади, полицейские задержали одного из подозреваемых, 21-летнего уроженца Узбекистана. Правоохранители разыскивают еще двух мужчин.

Ранее в Чите мужчина изнасиловал и убил на автостоянке 12-летнюю девочку.