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"ДДТ" выпустит клип на новую песню
Сегодня, 17:07
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smirenny

"ДДТ" выпустит клип на новую песню

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Группа поделилась фотографиями со съемок.

В скором времени поклонников творчества группы "ДДТ" ожидает клип на новую песню. Об этом сообщила сама группа на официальной странице в соцсети. 

Съемки завершились на прошлой неделе и проходили за городом, чтобы горожане не отвлекали от процесса. Клип планируют показать уже в октябре. 

На прошлой неделе закончили съёмки клипа на новую песню. Уехали за город, разместились на пустыре, скрылись от жителей

сообщили музыканты.

Ранее мы писали, что Пол Андерсон снимет фильм в Петербурге.

Фото: instagram.com/ddt_band/

Теги: ддт, клип на песню
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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