"ДДТ" выпустит клип на новую песню

Группа поделилась фотографиями со съемок.

В скором времени поклонников творчества группы "ДДТ" ожидает клип на новую песню. Об этом сообщила сама группа на официальной странице в соцсети.

Съемки завершились на прошлой неделе и проходили за городом, чтобы горожане не отвлекали от процесса. Клип планируют показать уже в октябре.

На прошлой неделе закончили съёмки клипа на новую песню. Уехали за город, разместились на пустыре, скрылись от жителей сообщили музыканты.

Ранее мы писали, что Пол Андерсон снимет фильм в Петербурге.

Фото: instagram.com/ddt_band/