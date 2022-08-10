Клип рок-группы ДДТ "Не с вами" набрал почти миллион просмотров

Режиссер ролика рассказала о том, какая идея была заложена в проект.

Российская рок-группа ДДТ выпустила новый клип "Не с вами", набравший почти миллион просмотров. Зрители не отказываются от просмотра творчества коллектива несмотря на то, что он находится в "черном списке" из -за антироссийских высказываний лидера Юрия Шевчука. Основой видеоролика стала вечная тема "Отцов и детей". Многим картинки из него напомнили советский фильм "Курьер" режиссера Карена Шахназарова.

По структуре я его действительно делала похожим на монолог Меньшова из "Курьера", и это специально, чтобы указать на сходство времен. Ксения Шутка, режиссер

Саму песню "Не с вами" группа спела ещё в 2019 году на фестивале "Нашествие". Однако только сейчас рокеры опубликовали в социальных сетях готовый клип к композиции, так как посчитали, что он подходит под текущие современные реалии.

Шевчук раскритиковал творчество Шнурова: мало рока, больше попсы.

Фото и видео: YouTube / officialddt