Шевчук и ДДТ выпустили 10-минутный клип "Не с вами"

Музыканты пригласили к съемкам ролика молодых актеров.

Юрий Шевчук и музыкальный коллектив ДДТ выпустили 10-минутный клип на трек "Не с вами". Ролик доступен на официальном YouTube-канале артистов. В съемках видео приняли участие Ангелина Мага, Олег Алмазов, Павел Литов, Ксения Шутка и другие известные актеры. Основной темой ролика стал конфликт молодого и более взрослого поколений. Многие поклонники творчества положительно оценили работу, но некоторые сочли клип пессимистичным, а также не вселяющим надежду на светлое будущее страны.

Напомним, что российская группа "ДДТ" и Юрий Шевчук попали в список нежелательных артистов на территории страны.

Макаревич заявил, что россияне ему полностью безразличны.

Фото и видео: YouTube / officialddt