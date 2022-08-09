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Шевчук раскритиковал творчество Шнурова: мало рока, больше попсы

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Артист оценил творчество группы "Ленинград".

Российский артист Юрий Шевчук раскритиковал творчество своего коллеги из музыкальной группировки "Ленинград" Сергея Шнурова. По мнению лидера ДДТ, тат "мало рока и больше попсы". При этом творчество "Ленинграда" артисту никогда не нравилось. Соответствующее заявление эксперт сделал в эфире YouTube-подкаста на канале Open View TV.

Всегда в этом слышу мало музыки очень, мало рока, больше попсы <…> Нет в этом того, что мне необходимо в музыке, в посыле каком-то интеллектуальном.

Юрий Шевчук, певец

Лидер ДДТ полагает, что существует два типа культур. Одним из них является аполлонический путь, связанный с торжеством духа и светлого разума. Его альтернативой является дионисийский путь, который сопровождает вакханалию, ужас и тьму.  Тамим Шевчук видит творчество Шнурова. При этом сам Шевчук не приветствует нецензурную лексику во время выступлений.

Шевчук и ДДТ выпустили 10-минутный клип "Не с вами".

Фото и видео: YouTube / Open View TV

Теги: ддт, ленинград, сергей шнуров, юрий шевчак
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Культура, Музыка,

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