Шевчук раскритиковал творчество Шнурова: мало рока, больше попсы

Артист оценил творчество группы "Ленинград".

Российский артист Юрий Шевчук раскритиковал творчество своего коллеги из музыкальной группировки "Ленинград" Сергея Шнурова. По мнению лидера ДДТ, тат "мало рока и больше попсы". При этом творчество "Ленинграда" артисту никогда не нравилось. Соответствующее заявление эксперт сделал в эфире YouTube-подкаста на канале Open View TV.

Всегда в этом слышу мало музыки очень, мало рока, больше попсы <…> Нет в этом того, что мне необходимо в музыке, в посыле каком-то интеллектуальном. Юрий Шевчук, певец

Лидер ДДТ полагает, что существует два типа культур. Одним из них является аполлонический путь, связанный с торжеством духа и светлого разума. Его альтернативой является дионисийский путь, который сопровождает вакханалию, ужас и тьму. Тамим Шевчук видит творчество Шнурова. При этом сам Шевчук не приветствует нецензурную лексику во время выступлений.

Шевчук и ДДТ выпустили 10-минутный клип "Не с вами".

Фото и видео: YouTube / Open View TV