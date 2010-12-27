"Чижик" не будет возить петербургских пассажиров

Но только 4 дня: с 18 по 21 августа.

Из-за ремонта путей петербургкий трамвай "Чижик" не будет работать 4 дня. Об этом сообщают городские СМИ.

В течение четырех дней на отрезке проспекта Наставников от Хасанской улицы до проспекта Косыгина будут проходить работы по выправке трамвайных путей. В связи с этим вносятся изменения в график работы трамвая под номером 8.

"Чижик" перестанет ездить:

18 и 19 августа с 10:00 до 18:00

20 и 21 августа с 10:00 до 15:30.

Но пассажиры могут доехать до нужного места на 21 и 24 автобусе или на 1 и 22 троллебусе.

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Фото: ОСПП "Пороховые"/ ВК