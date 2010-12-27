Смольный купил подержанный трамвай

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга купил в июле трамвайный вагон за 94 миллиона рублей, но он оказался подержанным. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".
Вагон 71-633 не прошел предварительную проверку. ГУП "Горэлектронтранс" подтвердил, что вагон, который должен был курсировать по улицам Петербурга, не новый и уже ездил с пассажирами в Самаре.
В результате предварительной проверки были выявлены несоответствия вагона техническому заданию, о чём направлено официальное уведомление в комитет по транспорту.
Горэлектротранс
Трамвай по контракту нужно принять до 1 сентября. Но если он на самом деле не соотвествует контракту, то сделка купли-продажи не состоится.
Ранее на Тихорецком проспекте автомобилист въехал в трамвай.
Фото: pixabay.com