Смольный купил подержанный трамвай

По контракту это новый трамвай, но на нем уже ездили люди в другом городе.

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга купил в июле трамвайный вагон за 94 миллиона рублей, но он оказался подержанным. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".

Вагон 71-633 не прошел предварительную проверку. ГУП "Горэлектронтранс" подтвердил, что вагон, который должен был курсировать по улицам Петербурга, не новый и уже ездил с пассажирами в Самаре.

В результате предварительной проверки были выявлены несоответствия вагона техническому заданию, о чём направлено официальное уведомление в комитет по транспорту. Горэлектротранс

Трамвай по контракту нужно принять до 1 сентября. Но если он на самом деле не соотвествует контракту, то сделка купли-продажи не состоится.

Ранее на Тихорецком проспекте автомобилист въехал в трамвай.

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