На Тихорецком проспекте автомобилист въехал в трамвай

ДТП произошло недалеко от станции метро "Политехническая".

На Тихорецком проспекте автомобилист въехал в трамвайные двери. Об этом сообщили очевидцы аварии в соцсетях.

ДТП произошло недалеко от станции метро "Политехническая". Водитель серого автомобиля врезался в трамвай, проходивший по Тихорецкому проспекту. На фотографиях видно, что из общественного транспорта вышел кондуктор, чтобы оценить масштаб ДТП,

Из-за аварии в сторону Светлановского проспекта начала собираться огромная пробка. На данный момент, на месте ДТП работают специалисты. Ранее Piter.TV писал о том, что на Ленинском проспекте петербуржца пришлось забирать на реанимобиле после аварии.

Фото: ДТП и ЧП / ВК.