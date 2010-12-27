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На Тихорецком проспекте автомобилист въехал в трамвай
Сегодня, 10:44
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alexandra08
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На Тихорецком проспекте автомобилист въехал в трамвай

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ДТП произошло недалеко от станции метро "Политехническая".

На Тихорецком проспекте автомобилист въехал в трамвайные двери. Об этом сообщили очевидцы аварии в соцсетях.  

ДТП произошло недалеко от станции метро "Политехническая". Водитель серого автомобиля врезался в трамвай, проходивший по Тихорецкому проспекту. На фотографиях видно, что из общественного транспорта вышел кондуктор, чтобы оценить масштаб ДТП,

Из-за аварии в сторону Светлановского проспекта начала собираться огромная пробка. На данный момент, на месте ДТП работают специалисты. Ранее Piter.TV писал о том, что на Ленинском проспекте петербуржца пришлось забирать на реанимобиле после аварии.

Фото: ДТП и ЧП / ВК.

Теги: светлановский проспект , станция метро политехническая , тихорецкий проспект
Категории: ДТП Происшествия Лента новостей Новости СПб

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