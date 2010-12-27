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На Ленинском проспекте петербуржца пришлось забирать на реанимобиле после аварии
Сегодня, 8:43
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lesjasap
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На Ленинском проспекте петербуржца пришлось забирать на реанимобиле после аварии

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Ночью в аварии в Кировском районе травмировался человек.

В Кировском районе Петербурга в ночь на 13 августа произошла авария с пострадавшими. Об этом рассказала одна из очевидцев событий. Местная жительница не смогла сообщить о причинах ДТП, однако, она заметила, как одного петербуржца загружали в реанимобиль. После этого экстренная медицинская служба отбыла с места инцидента.

Столкновение произошло вблизи ресторана "Дискаунт" на Ленинском проспекте. Водители, которые проезжали данный участок отметили, что машина сзади и спереди сильно побита. Пользователи предполагают, что с большой долей вероятности иномарку подбило другое транспортное средство.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

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Категории: Картина дня Лента новостей Происшествия ДТП Новости СПб

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