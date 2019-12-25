"Чиж и Co" дали онлайн-концерт в День космонавтики

Солисты исполнили хиты.

В День космонавтики, 12 апреля, группа "Чиж и Co" дала онлайн-концерт.

Послушать полюбившиеся хиты можно было с семи вечера по Москве. Музыканты исполнили так же песни "Фантом", "Вечная молодость" и "О любви". Примечательно, что наблюдать за выступлением можно было в режиме 360 градусов: на сцене установлена специальная камера. До этого там же выступил Вячеслав Бутусов.

Ранее мы писали, что интернет-ресурсы Эрмитажа собрали 15 млн просмотров за 2 недели.

Фото: "Чиж и Co" / Вконтакте