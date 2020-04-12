Интернет-ресурсы Эрмитажа собрали 15 млн просмотров за 2 недели

Этот показатель в 3 раза больше, чем ежегодный поток реальных посетителей музея.

Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский в интервью "Российской газете" рассказал о том, что за две недели карантина в социальных сетях музея материалы с выставок набрали около 15 миллионов просмотров. Реальных посетителей у музея всего 5 миллионов в год, добавил Пиотровский.

Директор музея отметил также, что он проводит регулярный анализ активности зрителей, читает их отзывы, которые стали более содержательными и интересными.

Отметим, что накануне с обращением в соцсетях выступили сами сотрудники Эрмитажа. Они сообщили о том, что несмотря на то, что вход в музей закрыт, но работники музея не собираются останавливать свою работу и собираются проводить лекции и трансляции для пользователей соцсетей каждый день.

Видео: YouTube / The State Hermitage Museum