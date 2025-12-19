"Честный знак" заблокировал продажи 22,5 млн бутылок напиткf Aloe Vera из-за обнаруженного ацетона

Данный запрет признан крупнейшим событием в истории функционирования механизма цифровой маркировки.

Маркировка "Честный знак" прекратила продажу более 22,5 млн бутылок напитка Aloe Vera по распоряжению Роспотребнадзора. Решение касается полного запрета реализации товара по четырём уникальным кодам GTIN, сообщается представителями оператора системы.

Данный запрет признан крупнейшим событием в истории функционирования механизма цифровой маркировки. Представители Центра развития перспективных технологий поясняют, что решение принято после поступления письма от Росздравнадзора, в котором указывается на потенциальную угрозу здоровью потребителей.

Продажа заблокированной партии напитков заморожена до специального распоряжения уполномоченных служб.

Ранее мы сообщили о том, что Роспотребнадзор выявил летучие органические соединения в напитках Aloe Vera.

Фото: Freepik (jcomp)