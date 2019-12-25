Роспотребнадзор выявил летучие органические соединения в напитках Aloe Vera

Граждан призвали временно воздержаться от употребления напитка Aloe Vera производства "Вельта‑Пенза".

Специалисты Роспотребнадзора провели лабораторные исследования напитка Aloe Vera от компании-производителя "Вельта‑Пенза", в ходе которых обнаружили в пяти образцах готовой продукции летучие органические соединения. Соответствующими данными с журналистами поделились представители пресс-службы надзорного ведомства. Ранее стало известно о том, что прокуратура страны начала проверку информации, поступившей в отношении продажи некачественного товара.

По результатам завершенных лабораторных исследований, в пяти образцах готовой продукции с датами изготовления 11.08.2025, 05.10.2025, 10.12.2025, 16.12.2025 и 21.12.2025, а также в пробе концентрата выявлены летучие органические соединения. пресс-слкжба Роспотребнадзора

В текущий момент в адрес компании "Оператор‑ЦРПТ" и Ассоциации компаний интернет‑торговли (АКИТ) направлены требования по блокировке продукции на торговых и дистанционных площадках. Деятельность компании "Вельта‑Пенза" приостановлена еще с 26 декабря, а ее производственные помещения опечатаны. Также власти прекратили действие декларации производителя о соответствии на указанную продукцию. В надзорном ведомстве призвали отказаться от употребления данного напитка до момента получения окончательных результатов федеральных лабораторных экспертиз по продукции, а также официальных разъяснений от Роспотребнадзора.

Напомним, что Роспотребнадзор начал проверку после сообщений населения об обнаружении в Aloe Vera технической жидкости, представляющей угрозу здоровью человека. Далее продажу 138 тысяч бутылок напитка заблокировала система "Честный знак".

"Магнит" уберет с прилавков напиток "Алое вера" из-за обнаруженного ацетона.

Фото: Piter.tv