"Чемпиона" по пряткам искали в Купчино несколько нарядов полиции

Полицейские прочесывали улицы микрорайона, но безуспешно.

Неожиданная история, связанная с поиском потерявшегося ребенка, развернулась во Фрунзенском районе города накануне вечером. В полицию обратились родители, не обнаружившие дома на улице Ярослава Гашека своего 4,5-летнего сына.

Как сообщил портал "Фонтанка", на место прибыли сотрудники полиции, которые узнали, что отец ребенка недавно выносил мусор и мог забыть закрыть входную дверь. Несколько нарядов полицейских прочесывали улицы микрорайона, но безуспешно.

Родители позвонили полицейским через час – сын нашелся в шкафу, где все это время прятался.

Другого маленького мальчика, оказавшегося в необычном месте, заметили накануне. На водительском кресле грузовика службы доставки "Петрович" ребенок сидел на коленях взрослого мужчины и держал в руках руль, на это очевидцы обратили внимание в соцсетях.

Фото: Piter.tv