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В Челябинской области выявили девять новых случаев коронавируса

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Всех пациентов госпитализируют.

В Челябинской области выявили девять новых случаев коронавируса. Об этом сообщил глава региона Алексей Текслер. У всех пациентов болезнь протекает в легкой форме. Все зараженные сейчас изолированы от общества и будут госпитализированы в ближайшее время.

На данный момент врачи ожидают подтверждения диагноза троих пациентов от центра "Вектор". Сейчас тесты местных медиков показали у пациентов условно-положительный результат. На данный момент в области коронавирус подтвержден у 20 человек. Новосибирский "Вектор" подтвердил инфекцию у 8 жителей, анализы еще 12 человек ждут вердикта.

В Крыму за сутки выявили сразу 7 новых случаев коронавируса.

Теги: коронавирус, челябинск, челябинская область
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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