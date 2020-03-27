Всех пациентов госпитализируют.

В Челябинской области выявили девять новых случаев коронавируса. Об этом сообщил глава региона Алексей Текслер. У всех пациентов болезнь протекает в легкой форме. Все зараженные сейчас изолированы от общества и будут госпитализированы в ближайшее время.

На данный момент врачи ожидают подтверждения диагноза троих пациентов от центра "Вектор". Сейчас тесты местных медиков показали у пациентов условно-положительный результат. На данный момент в области коронавирус подтвержден у 20 человек. Новосибирский "Вектор" подтвердил инфекцию у 8 жителей, анализы еще 12 человек ждут вердикта.

В Крыму за сутки выявили сразу 7 новых случаев коронавируса.