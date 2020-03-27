  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:21
187
MShaffter
Код вставки плеера

В Крыму за сутки выявили сразу 7 новых случаев коронавируса

0 0

Все заболевшие недавно приехали из других стран.

За последние сутки число заболевших коронавирусом в Крыму увеличилось вдвое.

ТАСС сообщает, что за последние сутки в Крыму зафиксировано сразу 7 новых случаев заболевания вирусом COVID-19. Глава Республики Крым Сергей Аксенов на еженедельном докладе по предупреждению распространения заболевания на полуострове сообщил, что все новые случаи привозные. Заразившиеся - жители Крыма, которые недавно вернулись из-за заграничных поездок. 

Таким образом, на пятницу 27 марта в Крыму зафиксировано 14 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Сергей Аксенов сообщил на заседании, что в Крыму принимаются меры по предупреждению распространения коронавируса в регионе, но принятые меры не исчерпывающие. Правительство региона продолжает усиленно работать в этом направлении.

Сегодня ранее: В Узбекистане зафиксировали первую смерть от коронавируса.

Видео: YouTube/Глава Республики Крым

 

 

Теги: коронавирус в россии, новости крыма, новости регионов, новости россии
Категории: Лента новостей, Новости России, Общество, Здоровье,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии