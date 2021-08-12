"Челси" объявил о трансфере Лукаку

Бельгийский форвард подписал контракт с клубом на пять лет.

Футбольный клуб "Челси" объявил о переходе из миланского "Интера" нападающего Ромелу Лукаку.

28-летний игрок подписал контракт с действующим победителем Лиги чемпионов на пять лет. По информации СМИ, сумма сделки составит 115 млн евро. Ранее Лукаку играл за "Челси", куда перешел летом 2011 года. Однако бельгиец не смог закрепиться в основе и вскоре покинул команду.

Ромелу Лукаку выступал за "Интер" с 2019 года. В составе "нерадзурри" нападающий стал чемпионом Италии по итогам минувшего сезона. Всего он провел за клуб 95 матчей и забил 64 гола.

Ранее Карпин рассказал, что мог отказаться возглавить сборную России из-за Дзюбы.

Видео: YouTube / Chelsea Football Club