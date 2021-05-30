"Челси" обыграл "Манчестер Сити" и выиграл Лигу Чемпионов

Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу лондонцев.

"Челси" обыграл "Манчестер Сити" в финале Лиги чемпионов.

Матч между командами прошел в Порту на стадионе "Драгау". Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу лондонского футбольного клуба. Единственный и победный за игру мяч забил Кай Хаверц на 42-й минуте игры. За всю игру футболисты из "Манчестер Сити" нанесли всего один удар в створ ворот.

"МС" участвовал в финале Лиги Чемпионов за всю историю существования команды впервые. В свою очередь "Челси" выиграл турнир уже во второй раз. Ранее футбольный клуб Романа Абрамовича взял кубок Лиги Чемпионов в 2012 году, тогда его соперниками была мюнхенская "Бавария".

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Видео: Youtube/beIN SPORTS Asia