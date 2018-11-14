За минувшие выходные фильм Джона Уоттса собрал 228 млн рублей.

Американский фильм Джона Уоттса "Человек-паук: вдали от дома" вторую неделю подряд возглавляет российский прокат. За минувшие выходные кинокартина собрала 22 млн рублей. Общие сборы за две недели составили более миллиарда рублей. Об этом сообщил портал kinobusiness.com.

В новом фильме Человек-паук Питер Паркер вместе с друзьями уезжает на летние каникулы в Европу. Там его разыскивает агент Ник Фьюри, которые просит подключиться к борьбе с Элементалами — существами, обладающими огромной мощью. Вместе с другими супергероями Человек-паук вступает в битву, о разрушительных последствиях которой даже не догадывается.

Второе место в прокате занял боевик Люка Бессона "Анна" с Сашей Лусс в главной роли. За минувшие выходные фильм собрал 100 млн рублей.

Тройку лидеров замыкает анимационный фильм Джоша Кули "История игрушек-4" со сборами 30,5 млн рублей.

Ранее мы писали, что западные критики назвали "гнилым" фильм "Король лев".

Видео: YouTube / SonyPicturesRU