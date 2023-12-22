Художник с Байкала нарисовал петербургского супергероя

Созданный Мишей Васильевым супергерой, совершающий подвиги, занимается самбо.

Победитель конкурса издания "Петербургский дневник" художник Миша Васильев нарисовал героя комикса о Петербурге, способного совершать подвиги при помощи спортивных навыков. Участникам конкурса было задано придумать супергероя, описать его и представить пилотную версию комикса, в котором герой благодаря своим спортивным навыкам проявляет свою силу. Художник родом с Байкала Миша Васильев стал победителем конкурса: его работы были отмечены в частных коллекциях разных стран мира, включая Индию, Францию и Японию.

В 2017 году Васильев организовал первый фестиваль комиксов на родине, где представил комикс о байкальских супергероях. Через пять лет он стал одним из победителей конкурса "Лучший работник культуры города Иркутска". В 2022 году художник переехал в Петербург. Его первым серьёзным достижением в нашем городе стала победа в конкурсе "Петербургского дневника".

Добавим, что созданный Васильевым супергерой, совершающий подвиги, занимается самбо. Выбор именно этого вида спорта не был случайным, поскольку Петербург считается одним из центров развития данного вида спорта.

Ранее мы сообщили о том, что в ДК им. Крупской откроется собственный музей.

Фото: "Петербургский дневник"