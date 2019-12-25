"Чеченский волк" вывернул руку сотруднице полиции в центре Петербурга

Ранее мужчина получил условный срок за стрельбу из машины и был замечен за опасной ездой по встречке на КАД.

Мансур Абдылхаисиев, известный в Петербурге как "чеченский волк" по соответствующей наклейке на своей машине, снова попал в поле зрения полиции. По информации "Фонтанки", на этот раз мужчина оказался в участке за драку с сотрудницей полиции.

В отдел "волка" доставили вечером 7 августа после того, как на Конюшенной площади мужчина агрессивно пообщался с полицейским. Известно, что 36-летняя инспектор по вопросам миграции потребовала от Абдылхаисиева показать документы, но в ответ получила агрессию и вывернутую руку. Женщине даже потребовалась помощь медиков: на запястье повредились сустав и связки, однако инспектор продолжила службу.

На "чеченского волка" составили протокол за неповиновение требованиям, мужчине может грозить до 15 суток ареста.

Ранее Абдылхаисиев "прославился" беспричинной стрельбой из окна машины и опасной ездой по встречке на КАД.

Фото: Piter.TV