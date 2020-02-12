"Чеченский волк" Абдылхаисиев ничему не научился после получения условки за стрельбу из машины

Вместе со своим другом чеченец отправился превышать скорость на КАД.

Мансур Абдылхаисиев, прославившийся в Петербурге беспричинной пальбой из окна автомобиля, наклейкой "чеченский волк" на машине и нарушением ПДД, не усвоил урока после получения условного срока за стрельбу. В среду, 12 февраля, Абдылхаисиев похвастался в своем Instagram новыми нарушениями.

Судя по кадрам из видео и подписи к нему, чеченец вместе со своим другом отправились лихачить на КАД. Машина разгоняется до огромной скорости, резко бросается из стороны в сторону, а в конце и вовсе наезжает на поребрик и чуть не сбивает человека. В этот раз Абдылхаисиев находился на пассажирском сиденье, но, вероятно, получал удовольствие от поездки с нарушениями. Полное видео скоростной прогулки по КАД чеченец предложил поклонникам досмотреть на своем YouTube-канале. Поклонники посоветовали лихачам притормозить.

Ранее водитель заниженной "Приоры" извинился за стрельбу на Московском проспекте.

Видео: mansik_95 / Instagram; скрин НОХЧИ БОРЗ / YouTube