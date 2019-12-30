В Петербурге мужчина получил условный срок за пальбу из окна автомобиля

Пострелять водитель решил просто так.

Московский районный суд Петербурга вынес приговор Мансуру Абдылхаисиеву, обвиненного в хулиганстве. Об этом 14 января сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В минувшем ноябре около часа ночи мужчина беспричинно открыл стрельбу из оружия, похожего на автомат Калашникова, из окна своей "Лады Приоры". В это время машина двигалась по Московскому проспекту, выстрелы произошли на глазах у многих петербуржцев.

Абдылхаисиев признал свою вину и получил год лишения свободы условно. Мужчину освободили в зале суда.

Ранее мы писали, что ЕСПЧ оправдал петербургских нацболов, задержанных после акции в ЗакСе.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга