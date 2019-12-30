ЕСПЧ оправдал петербургских нацболов, задержанных после акции в ЗакСе

Мужчин пытались дважды осудить за одно и то же.

Европейский суд по правам человека оправдал бывших участников запрещенной Национал-большевистской партии Михаила Башина и Сергея Чекунова. Информация об этом опубликована на сайте суда 14 января.

Мужчин арестовали в ноябре 2006 года после их акции в петербургском Законодательном собрании, когда они ворвались в зал заседаний и кричали, что парламент – "позор для города". После 10 дней под стражей по административным статьям нацболов отправили в СИЗО уже по уголовному делу о насилии в отношении представителей власти и их оскорблении. Дело закончилось мировым соглашением, и мужчины остались под арестом на четыре месяца. В 2017 году рассматривалось продление ареста, в ходе которого нацболы заявили, что их хотят дважды осудить за одно и то же. Именно этот факт ЕСПЧ признал нарушением.

Мужчинам выплатили денежную компенсацию в 9750 евро и 5000 евро.

Ранее ЕСПЧ не признал политическим второе дело Ходорковского.

Фото: Piter.TV