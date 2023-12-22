Александр Савчук рассказал о работе "Центра" на СВО.

Российские военнослужащие из "Центральной" группировки сил на краснолиманском направлении продолжают выполнять боевые задачи в ходе специальной военной операции. За последние сутки в районах Червоной Дибровы и Ямполовки бойцы мотострелковой бригады отразили четыре атаки со стороны штурмовых групп 63-й механизированной бригады и 25-й воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 18 декабря сделал местный руководитель пресс-службы "Центра" Александр Савчук. Задачи выполнены при поддержке артиллерии.

Экипажи тяжелых огнемётных систем ТОС-1А "Солнцепёк" российской группировки нанесли поражение по шести опорным пунктам противника в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Григоровка. Александр Савчук, пресс-секретарь "Центра"

Потери противника составили до 250 человек личного состава, две боевые машины пехоты и шесть единиц автомобильной техники.

Экипажи танков Т-72Б3 уничтожили пункт временной дислокации ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России