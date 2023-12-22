Экипажи танков Т-72Б3 уничтожили пункт временной дислокации ВСУ

"Запад" выполнил задачу на СВО.

Экипажи российских танков Т-72Б3 "Западной" группировки войск ликвидировали замаскированный в лесополосе пункт временной дислокации противника и живую силу Вооруженных сил Украины на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции. В пресс-службе министерства по обороне уточнили, что бойцы оказывают огневую поддержку мотострелковым и штурмовым подразделениям, а также работают в составе бронированных групп. Военнослужащие на танках могут выполнять стрельбу как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций, укрывшись при помощи рельефа местности. В профильном ведомстве заметили, что обнаружение "Запажом" целей осуществлялось при помощи дрона. Военнослужащие незамедлительно выдвинулись на закрытые огневые позиции. где нанесли мощный огневой удар по объектам противника.

Выполняли задачу по уничтожению пункта временной дислокации противника, замаскированного в лесополосе. Задача успешно выполнена. Стреляли с закрытой огневой позиции. Дальность до цели была около 8 км. Применяли осколочно-фугасные снаряды. командир с позывным "Ганзалес"

Далее танковые экипажи совершили смену позиций на запасные ради исключения нанесения ответного огня от ВСУ.

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Фото и видео: Минобороны России