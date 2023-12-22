Сергей Зыбинский оценил работу "Запада" на СВО.

Российские разведчики ликвидировали барражирующим боеприпасом "Ланцет" танк "Леопард-2" Вооруженных сил Украины, немецкого производства, размещенный в районе Терны на Купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 17 января сделал руководитель пресс-службы "Запада" Сергей Зыбинский. Офицер пояснил, что ради восстановления утраченного положения противник провел шесть контратак штурмовыми группами 95-й десантно-штурмовой бригады в районе населенного пункта Синьковка. В этой миссии ВСУ поддерживали танки и боевые машины пехоты.

В ходе стрелкового боя мотострелковые соединения группировки при поддержке армейской авиации и артиллерии отразили все контратаки ВСУ. Противник вынужден был отойти в южном и юго-западном направлениях. Сергей Зыбинский, пресс-секретарь "Запада"

Общие потери противника составили до 160 человек личного состава убитыми и ранеными, два танка "Леопард-2", один танк Т-64, один пикап и один беспилотник.

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Фото и видео: Минобороны России