Минобороны: "кочующие" минометы уничтожили опорные пункты ВСУ на Южно-Донецком направлении

Минометчики несут дежурство вдоль всей линии фронта.

"Кочующие" минометы Вооруженных силы России уничтожили опорные пункты украинских войск на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

На опубликованном видео расчеты уничтожают живую силу, бронетехнику и долговременные огневые точки, оборудованные противником на опорных пунктах. Минометчики несут дежурство вдоль всей линии фронта. Огонь минометных расчетов по выявленным целям корректируется в режиме реального времени при помощи беспилотника.

Ранее в Минобороны сообщили, что экипаж боевого вертолета Ка-52 поразил командный пункт ВСУ в ЛНР.

Видео: Минобороны России