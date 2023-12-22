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Минобороны: "кочующие" минометы уничтожили опорные пункты ВСУ на Южно-Донецком направлении

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Минометчики несут дежурство вдоль всей линии фронта.

"Кочующие" минометы Вооруженных силы России уничтожили опорные пункты украинских войск на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

На опубликованном видео расчеты уничтожают живую силу, бронетехнику и долговременные огневые точки, оборудованные противником на опорных пунктах. Минометчики несут дежурство вдоль всей линии фронта. Огонь минометных расчетов по выявленным целям корректируется в режиме реального времени при помощи беспилотника.

Ранее в Минобороны сообщили, что экипаж боевого вертолета Ка-52 поразил командный пункт ВСУ в ЛНР.

Видео: Минобороны России

Теги: минобороны россии, минометы, опорные пункты, южно-донецкое направление
Категории: Лента новостей, Новости России,

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