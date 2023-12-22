Минобороны: экипаж боевого вертолета Ка-52 поразил командный пункт ВСУ в ЛНР

После выполнения задачи летчики выполнили противоракетный маневр.

Экипаж боевого вертолета Ка-52 поразил командный пункт украинских войск в ЛНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Ударная группа в составе Ка-52 и вертолета поисково-спасательного обеспечения Ми-8 выполнила боевой вылет на направлении Сватово – Кременная в зоне спецоперации. Экипаж боевого вертолета применил авиационные средства поражения по командному пункту противника. После выполнения задачи летчики выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

Ранее в Минобороны сообщили, что два ракетоносца Ту-95МС выполнили семичасовой полет над Японским морем.

Видео: Минобороны России