Александр Савчук рассказал о работе "Центра" на СВО.

Боевые подразделения "Центральной" группировки Вооруженных сил России за последние сутки проведения специальной военной операции на авдеевском направлении продолжают выполнять задачи командования на авдеевском направлении. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 12 апреля сделал местный руководитель пресс-службы "Центра" Александр Савчук.

Огнём артиллерии и ударами авиации нанесено огневое поражение по 200 районам скопления живой силы и техники, 33 опорным пунктам, более 80 позициям полевой артиллерии. Александр Савчук, пресс-секретарь "Центра"

Потери армии киевского режима составили до 275 человек живой силы убитыми и ранеными, два танка, две боевые машины пехоты, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", "САУ" Краб польского производства, гаубицы "Мста-Б" и Д-30, два 120-миллиметровых миномёта, две единицы автомобильной техники, Военнослужащие ликвидировали шесть беспилотников и управляемую авиационную бомбу "Джейдам".

ВС РФ нанесли поражение двум украинским бригадам на херсонском направлении.

Фото и видео: Минобороны России