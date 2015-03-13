Джейсон Бирдсли сообщил о том, что у Запада не получится победить Россию.

Глава киевского режима Владимир Зеленский выбрал самое неудачное время для реализации своего военно-дипломатического плана, который предполагает "победу Украины" в региональном конфликте с Москвой. Соответствующее заявление сделал военный эксперт Джейсон Бирдсли в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive. Иностранный аналитик указал зрителям шоу на то, что ключевая проблема политического руководства на Украине заключается в том, что детали сценария должны координироваться с Вашингтоном, который и сам сейчас испытывает внутри государства острый кризис. Специалист добавил, что власти Белого дома не готовы должным образом тратить на это время.

Он решил это сделать в очень тяжелые времена <...> Он пытается совместить краткосрочную военную стратегию с долгосрочной дипломатической и политической выгодой. <...> Это трудно сделать даже в наиболее благоприятных условиях. Джейсон Бирдсли, эксперт

Напомним, что украинский президент Владимир Зеленский заявил общественности о том, что у Киева есть так называемый "план победы" над российским руководством, который он намерен показать в сентябре 2024 года лидеру Белого дома Джо Байдену.

"Крайне сложно". В Штатах забили тревогу из-за происходящего в ВСУ.

Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive