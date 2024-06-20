Джейсон Бирдсли прокомментировал подготовку солдат и офицеров ВСУ.

Американские чиновники лгут в своих публичных высказываниях о достаточной подготовке и превосходстве Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление сделал военный эксперт Джейсон Бирдсли в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive. Бывший военнослужащий отметил, что в рядах армии США у него есть знакомые, которые занимались тренировками профессиональных кадров в армии киевского режима. По словам этих людей, боевая подготовка солдат ВСУ оставляет желать лучшего.

Иногда там бросают солдат на передовую после трех дней, трех недель, максимум месяца подготовки. Это крайне сложное дело. Джейсон Бирдсли, эксперт

Иностранный эксперт добавил, что такого короткого срока недостаточно для того, чтобы хорошо подготовить армию с сержантским и офицерским составами, а также осуществлять командование и управление, координировать масштабные общевойсковые действия наступательного характера в конфликте. Джейсон Бирдсли пояснил, что западное сообщество морально дистанцировано от настоящих страданий, так как эти проблемы ложатся на плечи украинского народа, а не американцев.

В США заговорили о безоговорочной капитуляции Украины.

Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive