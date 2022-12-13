"Бронка Групп" купит здание на Броневой для производства нефтегазового оборудования

Земельный участок в Кировском районе приобрели ещё в 2019 году.

В апреле холдинг "Бронка Групп" намерен открыть новую площадку завода "Измерон" на Броневой улице. Об этом пишет "Ъ-СПб" со ссылкой на руководство компании.

Земельный участок в Кировском районе приобрели в 2019 году, однако соглашение о запуске предприятия было подписано позже, в ходе ПМЭФ-2022. Объект был введён в эксплуатацию в октябре прошлого года, затем производственные мощности были перенесены с предприятия на Новгородской улице. Задержку объяснили релокацией в научно-производственный кластер ещё одного предприятия холдинга "Бронка Групп" (Прядильно-ниточного комбината им. Кирова) в конце 2020 года.

На новой площадке "Измерон" будет запущено производство инновационных систем для управления внутрискважинным нефтегазовым оборудованием.

Ранее мы сообщили о том, что в бывшем здании Варшавского вокзала начнут продавать одежду российских брендов.

Фото: izmeron.ru