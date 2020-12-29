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"Браконьера" из Петербурга ищут после неловкой охоты в Лодейнопольском районе
Сегодня, 17:59
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"Браконьера" из Петербурга ищут после неловкой охоты в Лодейнопольском районе

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Сезон охоты на лосей в городе и области уже завершен.

"Браконьера" из Петербурга ищут после неловкой охоты в Лодейнопольском районе Ленинградской области. В Петербурге сезон охоты на лосей завершился 31 декабря, а в Ленобласти этот период был до 7 января. Детали истории Piter.tv рассказал источник в правоохранительных органах.

Накануне в местную полицию обратился егерь, который рассказал правоохранителям о возможном браконьерстве. У деревни Имоченицы при обходе Свирских угодий был замечен неизвестный, который шел по следу лосей. Мужчина бросился бежать, но потерял оружие – гладкоствольное полуавтоматическое ружьё. Предполагается, что оно принадлежит 41-летнему петербуржцу с Рыбацкого проспекта.

Ранее мы сообщали о том, что кража артефактов из института РАН на Дворцовой привела к возбуждению уголовного дела. 

Фото: Piter.tv

Теги: охота, петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости России, Новости Ленинградской области,

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