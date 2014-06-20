"Бостон" обыграл "Вашингтон" и одержал третью победу в серии первого раунда плей-офф НХЛ

Игра закончилась со счетом 4:1.

"Бостон" обыграл "Вашингтон Кэпиталз" и одержал третью победу в серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги. В четвертом матче серии клуб обошел соперников с результатом 4:1. В составе победителей на 29, 41, 42 и 55 минутах встречи отличились Брэд Маршанд, Давид Пастрняк, Чарли Койл и Мэтт Гжельцык. Единственную шайбу от "Вашингтона" на 45 минуте забил российский нападающий Александр Овечкин.

Форвард "Вашингтона" забросил вторую шайбу в текущем розыгрыше плей-офф. На его счету четыре очка (два гола и две результативных передачи) в четырех проведенных играх. Спортсмен отметился действиями во всех матчах серии. Россияне Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов не сумели отличиться. Вратарь Илья Самсонов отразил 33 броска по воротам.

Сейчас "Бостон" ведет в счете в серии до четырех побед со счетом 3-1. Пятая игра запланирована на 24 мая. "Вашингтон Кэпиталз" занял второе место в рейтинге Восточного дивизиона по итогу регулфярного чемпионата НХЛ, а "Бостон" - третье.

Гол Овечкина не спас "Вашингтон" от поражения в матче плей-офф НХЛ против "Бостона".

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