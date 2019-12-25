"Бороду" из Парголово оштрафовали за шумную вентиляцию

Шум из паба мешал жителям дома, где расположено заведение.

Выборгский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности индивидуального предпринимателя, содержащего паб "Борода" в поселке Парголово. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе городских судов.

В минувшем июле в заведение на улице Федора Абрамова приехали специалисты с проверкой. Тогда же выяснилось, что паб работает с нарушением санитарно-эпидемиологических требований к организации питания: вентиляция в заведении не соответствовала требованиям. Шум от ее работы в максимальном рабочем режиме был слишком силен и мешал жителям дома, в котором располагается паб.

Суд назначил штрафа в размере 5 000 рублей.

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