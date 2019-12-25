Менеджера отеля в Репино оштрафовали за барменов без масок и перчаток

Также в отеле использовали непригодное для дезинфекции средство.

Зеленогорский районный суд Петербурга оштрафовал менеджера отела ООО "Оранж Репино" за нарушенные антиковидные меры. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Как выяснилось, в июне и июле в отеле выявили несоблюдение правил личной гигиены: двое барменов не носили маски и перчатки, в самом баре не было обеззараживателей воздуха и отсутствовал дезинфекционный режим. Средство, выбранное для обработки поверхностей в отеле, не устроили специалистов Роспотребнадзора. Необходимым вирулицидным действием, важным в период распространения коронавируса, средство не обладало.

В суде менеджер полностью признала вину в найденных недочетах и заметила, что все замечания устранены. Ответственной за эпидмеры назначили штраф в 25 тысяч рублей.

Также мы писали, что за неделю ГАТИ начислила штрафов на 7,5 млн рублей.

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