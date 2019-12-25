За неделю ГАТИ начислила штрафов на 7,5 млн рублей

Крупные организации не следили за своей территорией, самовольно размещали объекты или нарушали сроки работ.

За минувшую неделю ГАТИ в Петербурге начислила штрафов на сумму 7 миллионов 705 тысяч рублей. Как сообщили в самом ведомстве, компании и организации получали денежные наказания за неисполненные обязанности по содержанию территорий и фасадов и самовольные установки объектов.

Неочищенные и неотремонтированные фасады на Фуражном и Митрофаньевском обошлись АО "Концерн Гранит-Электрон" и ОАО "РЖД" в миллион с небольшим рублей в общей сложности, заброшенные ограждения и территория лишили ПК "Дорожник" и ООО "Гостиница "Пулковская" 30 и 50 тысяч рублей. Похожие штрафы получили местная администрация ВМО "Купчино" и ООО "Газпромнефть - Центр". ФГБУ "ЦВММ" Минобороны России и ООО "Тристан" наказали рублем за самовольно выставленные ограждения и будку охраны на Шкиперском протоке и Дубленском переулке.

Также ГАТИ не оставили без внимания нарушенные сроки проведения различных работ или самовольное производство. На крупные суммы в связи с этим "попали" городские "Водоканал", "Россети Ленэнерго" и ООО "Строй-Мастер", лишившиеся в общем свыше 900 тысяч рублей. Аналогичные штрафы выписали ООО "СК Велс", ООО "ИК Энергия" и ООО "УК Возрождение ТД": компании провинились в складировании стройматериалов, неогороженную зону работ и отсутствие безопасного прохода для пешеходов при производстве работ.

Ранее мы рассказывали, что проблему граффити и рисунков на фасадах зданий обсудили в Смольном.

Фото: ГАТИ | Правительство Санкт-Петербурга / "ВКонтакте"