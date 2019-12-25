Проблему граффити и рисунков на фасадах зданий обсудили в Смольном

В ходе дискуссии было выработано единое мнение о том, что здания надо охранять от вандальных надписей и рисунков.

В понедельник, 5 октября, стало известно, что власти Северной столицы обсудили в Смольном проблему граффити на фасадах зданий. Встречу провел начальник Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Олег Зотов по поручению вице-губернатора Петербурга Эдуарда Батанова. Об этом сообщает сообщает пресс-служба ГАТИ.

В ходе обсуждения политики пришли к выводам, что в Северной столице непозволительно допускать вандальные надписи и рисунке на зданиях. Более того, законодательство запрещает размещать граффити на объектах культурного наследия. Также в городе запрещено размещение рисунков и надписей на лицевых фасадах зданий.

Предполагается, что очищать стены от надписей обязаны владельцы нежилых зданий. В противном случае им грозит штраф.

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Фото:Piter.TV