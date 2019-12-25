Россияне назвали Петербург самым комфортным городом для туризма

В исследовании приняли участие 1 523 человека.

В понедельник, 5 октября, стало известно о том, что россияне выбрали самый комфортный город для туризма. Об этом сообщает сообщает Biletix.

Отмечается, что в исследовании приняли участие 1 523 человека. Все участники были в том или ином городе России впервые. Как оказалось, этим летом Петербург посетили 53% путешественников. Они поставили Северной столице 5 баллов из пяти возможных. Таким образом Петербург стал самым комфортным городом России для туризма.

На втором месте Калининград —52%. Третье место заняли Минеральные Воды, за них проголосовали 37%. Далее в рейтинге Сочи (21%) и Крым (19%).

Ранее мы сообщали о том, что в понедельник погода в Петербурге порадует своим теплом.

Фото:pixabay